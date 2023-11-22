Klima kullanımında yapılmaması gerekenler nelerdir?

Klima kullanırken camların açık olması dışarıdaki sıcak veya soğuk havanın içeri girmesine ve buna bağlı olarak ortamı ısıtma/soğutma için daha fazla enerji harcanmasına yol açıyor. Pencereleri kapalı tutarak hem klimanın etkinliği artırılabiliyor hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.

Gece boyunca klimanın açık tutulması, gereksiz enerji tüketimine ve nem oranının korunamamasına yol açıyor. Odanın serinletilmesi için uyku modunu kullanmak veya otomatik kapanma özelliğini ayarlamak enerji tasarrufu sağlıyor.