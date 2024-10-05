Kleopatra’nın Güzellik Sırrı Toprağın Altında Kaldı...

“ESKİDEN ŞAMPUAN YERİNE KİL KULLANILIRDI”

Geçmişte şampuan yerine kil kullanıldığını belirten Köy sakinlerinden Mahmut Danişment, “Kil, saçlardaki kırılmayı, dökülmeyi önleyip saçları korur. Egzama ve mantar hastalıklarını kurutur tedavi amaçlı olarak kullanılır. Eskiden at arabasıyla köylere götürüp satılır ve çokta müşterisi olurmuş. Özellikle kadınlar tercih ederdi. O zamanlarda şampuanların yaygın olmadığı dönemde insanlar kil kullanarak banyo yaparlarmış. Öncelikle bir kaba ıslayıp yumuşayıp dağılmasını beklerlermiş daha sonra da saçlarını yedirirlermiş 10-15 dakika bekledikten sonra saçlarını durulayıp saçlarının yumuşadıklarını gözlemlerlermiş. Üretimi zahmetli olduğu için artık kimse çıkartamıyor. Bazen diğer köylerden gelip kil var mı diyorlar, kilosuna 200 lira vermek istiyorlar ancak bulamıyorlar. Bazen arkadaşlarımız da oluyor veriyorlar” diye konuştu.