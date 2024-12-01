Kleopatra 3 Bin Yıl Önce Balayı İçin Gelmişti! Dünyada Sadece İki Yerde Var Biri Muğla'da

KLEOPATRA İÇİN 60 GEMİ KUM GETİRDİ

Sedir adası sadece doğal güzellikleriyle değil, hikayeleriyle de büyüleyici bir cazibe merkezi olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Antonius’un, Kleopatra’ya olan aşkını göstermek için bu adaya Mısır'dan 60 gemi dolusu özel kum getirttiği rivayet ediliyor.