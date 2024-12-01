Kleopatra 3 Bin Yıl Önce Balayı İçin Gelmişti! Dünyada Sadece İki Yerde Var Biri Muğla'da
Muğla’nın Gökova Körfezi'nde yer alan ve altın sarısı kumlarıyla adeta bir doğa harikası olan Sedir Adası, dronla havadan çekilen görüntüleriyle bir kez daha büyüledi.
Kaynak: DHA
Muğla’nın Gökova Körfezi’nde bulunan ve koruma altında olan eşsiz Sedir adası, tarihi efsaneleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dünyada sadece 2 yerde benzerine rastlanan Sedir adası, efsaneye göre, Mısır Kraliçesi Kleopatra ve Romalı komutan Antonius'un büyük aşklarına tanıklık etti.
KLEOPATRA İÇİN 60 GEMİ KUM GETİRDİ
Sedir adası sadece doğal güzellikleriyle değil, hikayeleriyle de büyüleyici bir cazibe merkezi olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Antonius’un, Kleopatra’ya olan aşkını göstermek için bu adaya Mısır'dan 60 gemi dolusu özel kum getirttiği rivayet ediliyor.
DÜNYA ÜZERİNDE SADECE 2 TANE VAR
Dünya üzerinde yalnızca Kızıldeniz ve Muğla olmak üzere iki noktada bulunduğu bilinen bu kumlar, çaplarının 1 milimetreden küçük olması ve her bir tanesinin aynı büyüklükte olmasıyla bilimsel açıdan da dikkat çekiyor.
Bu kumlar, ateşte yanma, sodalı suda çoğalma gibi sıra dışı özelliklere sahip olduğu biliniyor. Kleopatra Plajı'nda bulunan bu özel kumlar, adanın turkuaz sularıyla birleşerek görenleri kendine hayran bırakıyor.
BİNLERCE TURİSTİN ZİYARET MERKEZİ
Doğal güzellikleri kadar tarihi zenginlikleriyle de ilgi çeken Sedir Adası, Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma antik tiyatro, agora ve antik liman kalıntılarıyla tarih meraklılarının da gözdesi. Zeytin ağaçlarıyla çevrili bu ada, huzur dolu atmosferi ve etkileyici geçmişiyle yıl boyunca binlerce turisti ağırlıyor.