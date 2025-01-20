Klasik Poğaça Tariflerinden Daha İyi Oluyor! 1 Hafta Taze Kalıyor
Poğaça yaparken mutlaka aklınızda bulunması gereken pratik bilgileri sizler için derledik.
Ağızda Eriyen Kıyır Kıyır Poğaça Yapmanın Sırları
Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sabah kahvaltılarının, çay saatlerinin ve özel davetlerin yıldızlarından olan poğaçanın ağızda dağılan, kıyır kıyır bir dokuya sahip olması ise herkesin hayali. Ancak bu mükemmel kıvamı yakalamak sanıldığı kadar zor değil. Doğru teknikler ve püf noktaları ile siz de ustalıkla poğaça yapabilirsiniz.
İşte kıyır kıyır poğaça yapmanın püf noktaları:
1. Hamurun Kıvamı: Poğaça hamuru, yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama sahip olmalıdır. Hamurun kıvamını belirlemek için un miktarını yavaş yavaş ekleyerek yoğurmak önemlidir.
2. Mayalama Süresi: Poğaça hamurunu mayalarken, hamurun kabarması için yeterli süre tanınmalıdır. Genellikle 1 saat mayalandırma süresi idealdir.
3. İç Harcı: Poğaça iç harcı olarak peynir, patates, ıspanak gibi malzemeler kullanılabilir. İç harcın lezzetli olması poğaçanın lezzetini arttırır.
4. Pişirme Süresi: Poğaçaların fırında pişirilirken altının ve üstünün eşit şekilde kızarması için fırın sıcaklığına dikkat edilmelidir. Genellikle 180 derece fırında 20-25 dakika arasında pişirilir.
5. Sunum: Poğaçaların sıcak servis edilmesi, lezzetlerinin korunması için önemlidir. Taze poğaçaların yanında çay veya kahve ile sunumu yapılabilir.
Bayatlamayan Kıyır Kıyır Poğaça Tarifi
Malzemeler
- 125 gr oda sıcaklığında margarin veya tereyağı
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı yoğurt
- 2 yumurta (birinin sarısı üstü için ayrılacak)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- İçi için beyaz peynir
- Üzeri için çörek otu
Yapılışı
1. Yoğurma kabına malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
2. Merdane ile yarım cm - bir cm kalınlığında açarak yuvarlak veya istediğiniz şekilde kesin.
3. Ortasına beyaz peynir koyun. Dilerseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz.
4. Şekillendirilmiş poğaçaları yumurta sarısı ile fırçalayın ve çörek otu serpiştirin.
5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.
POĞAÇA PİŞİRİRKEN BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR
Poğaçanın ana malzemesi undur. Un kaliteli ve mümkünse özellikle poğaça yapımı için özel üretilmiş olanlardan seçilmelidir. Unu elekten geçirmek bir nevi unun havalanmasını sağlamak poğaçaların daha kabarık olmasını sağlar.
Margarin, süt, un ve yumurta gibi dolapta saklanan gıdaların mutlaka oda ısısına gelmiş olması gerekmektedir.
Malzeme diziliş sırasına uymak gerekmektedir. Elenmiş un havuz yapılır içine yumurta koyulur, diğer malzemeler eklenir karıştırılır. Bu sıralama ana kuraldır.
Toz maya kullanılacak ise mutlaka sıcak sütle açmak gerekmektedir.
Hamura bir miktar şeker atılması poğaçaya lezzet kalmaktadır.
Hamuru kulak memesi kıvamına yakın gelecek kadar yoğurmak gereklidir. Esniyor ise Hamur kıvamında tutmuştur kopuyor ve elde kalıyorsa yoğurmaya devam etmelidir.
Poğaça hamurunu yoğurma işlemi bittiği zaman üzerini bez ile örterek yarım saat dinlendirmek gereklidir.
El ile şekil verildikten sonra hemen yumurtası sürülmelidir.
Mayalı hamurlar ilk düşük derecede daha sonra yüksek derecede pişirilmelidir. Önceden ısıtılırsa fırın hamurun içi çığ dışı sert olacaktır. 180 derecelik fırında yarım saat pişirmek en ideal süredir.
Kaynak: hayatkolay.com,