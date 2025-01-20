Klasik Poğaça Tariflerinden Daha İyi Oluyor! 1 Hafta Taze Kalıyor

Ağızda Eriyen Kıyır Kıyır Poğaça Yapmanın Sırları

Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sabah kahvaltılarının, çay saatlerinin ve özel davetlerin yıldızlarından olan poğaçanın ağızda dağılan, kıyır kıyır bir dokuya sahip olması ise herkesin hayali. Ancak bu mükemmel kıvamı yakalamak sanıldığı kadar zor değil. Doğru teknikler ve püf noktaları ile siz de ustalıkla poğaça yapabilirsiniz.

İşte kıyır kıyır poğaça yapmanın püf noktaları: