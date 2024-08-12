Kızılcık Şerbeti'nin "Alev"i Müjde Uzman Kriz Geçirdi: Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Müjde Uzman, tatil için gittiği Çeşme'de astım krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Alev"i Müjde Uzman Kriz Geçirdi: Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı - Resim: 1

Ekranların çok sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Alev' karakteri ile gündem olan oyuncu Müjde Uzman, tatil için gittiği Çeşme'de yaşadığı astım krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Takipçilerine hastaneden paylaştığı fotoğraf ile bilgilendirmede bulunan ünlü oyuncu, “Astımdan cortlayınca... Neyse ki Hasan hemşire var. Hızır gibi, yetişti. Ama gidemedim. Bu Çeşme beni göndermiyor hep” ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki güzel oyuncu, Mayıs ayında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından "Tükendim" ifadelerini kullanarak rol aldığı diziye veda etmişti.

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