Kızıl Şahin Yavrusunu Bakım Yapıp Doğaya Bıraktılar
Bingöl'de Yüzen Adalar Tabiat Anıtı mevkisinde bitkin halde bulunan kızıl şahin yavrusu, gerekli bakım yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Solhan'da denetim yaptıkları sırada Yüzen Adalar Tabiat Anıtı mevkisinde bitkin halde kızıl şahin yavrusu buldu.
Koruma altına alınan şahinin, götürüldüğü Şube Müdürlüğünde rutin kontrolleri yapıldı.
Bakımla sağlığına kavuşan kuş, tekrar doğaya salındı.
Kaynak: AA
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