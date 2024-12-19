Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor

Gold Film’in rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen yeni yılda sürpriz yapıyor ve bir yıl sonra setlere geri dönüyor. Yeni kanalı ise NOW TV oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nde 1,5 sezon boyunca seyirci karşısına çıkan değerli aktör Settar Tanrıöğen setlere dönüyor. Geçen ocak ayında beyin kanaması geçiren ve peş peşe ameliyat olan Settar Tanrıöğen geçen bir yıl içinde sağlığına kavuşmuş ve bol bol dinlenip moral depolamıştı.