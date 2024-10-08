Kızartma Tavasını Anında Parlatan Yöntem: Kiri Pası Bitiriyor

KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIYOR?

Karışımın hazırlanması için öncelikle kolayı kapaklı bir kabın içine dökün. Ardından diş macununu ekleyin ve son olarak bulaşık deterjanını ekleyerek kabı kapatın. Bu aşamada karışımın dışarı taşmasını önlemek için kabı açmamak önemlidir. Karışımın gaz çıkışı ile kabın iç hacminin yarıya düştüğünü gözlemledikten sonra kapağı açabilirsiniz.

Elde edilen karışımı tavaya dökün ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra bir kazıyıcı veya fırça ile tavayı nazik bir şekilde ovun. Eğer karbon birikintileri ve yağlar hemen çözülmezse, tavayı karışım içinde 15 dakika bekletmek faydalı olacaktır. Bu karışım, yalnızca kirli tavaları değil, aynı zamanda temizlenmesi zor olan tencereleri, tabakları ve bardakları da yıkamak için kullanılabilir.