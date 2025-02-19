Kızartma İçin En Sağlıklı Yağ Belli Oldu: Ayçiçek Yağı ya da Zeytinyağı Değil

Türk mutfağında sıkça tercih edilen kızartmalar, doğru yağ seçimiyle daha sağlıklı ve lezzetli hale gelir. Pek çok kişi mutfağında ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanırken, yapılan bir araştırma farklı bir yağın kızartma için en sağlıklı seçenek olduğunu ortaya çıkardı. Peki kızartma için en sağlıklı yağ hangisi? İşte detaylar...