Kızartma İçin En Sağlıklı Yağ Belli Oldu: Ayçiçek Yağı ya da Zeytinyağı Değil
Kızartma yaparken çoğu kişi ayçiçek yağı veya zeytinyağı kullanıyor. Ancak yapılan araştırmalar, kızartma için en sağlıklı yağın başka bir seçenek olduğunu ortaya koydu. İşte şeflerin ortak kararıyla belirlenen en sağlıklı kızartma yağı...
Kaynak: Haber Merkezi
Türk mutfağında sıkça tercih edilen kızartmalar, doğru yağ seçimiyle daha sağlıklı ve lezzetli hale gelir. Pek çok kişi mutfağında ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanırken, yapılan bir araştırma farklı bir yağın kızartma için en sağlıklı seçenek olduğunu ortaya çıkardı. Peki kızartma için en sağlıklı yağ hangisi? İşte detaylar...
6 ÜNLÜ ŞEF AYNI YAĞI SÖYLEDİ
Gerçekleştirilen bir çalışmada 6 ünlü şef, kızartma için en uygun yağ konusunda fikir birliğine vardı. Şefler, kızartma için en dayanıklı ve sağlıklı yağın avokado yağı olduğunu belirtti. Avokado yağı, yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması, nötr tadı ve pürüzsüz dokusuyla kızartma için en sağlıklı seçenek olarak öne çıktı.
KIZARTMA İÇİN EN SAĞLIKLI YAĞ AVOKADO YAĞI
Şef Cezar Zapata, avokado yağının mükemmel bir kızartma alternatifi olduğunu vurgulayarak, "Bu yağ, yanmadan kahverengileşmeyi sağlıyor. Kızartma için ideal sıcaklık aralığı olan 260-270°C arasında stabil kalabiliyor." ifadelerini kullandı.
Bu özellikleri sayesinde avokado yağı, hem lezzet hem de sağlık açısından en iyi kızartma yağı olarak öneriliyor. Şefler, Ayçiçek yağı yerine avokado yağı kullanılmasını tavsiye ediyor.