Kıyıda Köşede Saklayanın Başına Talih Kuşu Konacak! Herkes Gereksiz Diye Atıyor Ama Bu Kağıtlara Servet Ödeniyor

PASSOLİG uygulamasıyla birlikte Süper Lig ve PTT 1. Lig'de kağıt bilet döneminin sona ermesi, koleksiyoncular için eski maç biletlerini değerli birer hatıra haline getirdi.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, bu nostaljik biletlerin fiyatları hızla yükselerek adeta bir koleksiyon furyası başlattı. Özellikle büyük takımların kritik maçlarına ait biletler, 10 bin lirayı aşan fiyatlarla satılıyor.

DERBİ BİLETLERİ İLGİ ODAĞI

Koleksiyoncuların gözdesi olan derbi maç biletleri, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların tarihi karşılaşmalarına ait. Örneğin, Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002’de Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın biletleri 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği derbi biletleri ise 1000 liranın üzerinde değer kazanmış durumda.

Beraberlikle sonuçlanan derbilerin biletleri 50 liradan satılırken, Galatasaray’ın Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki son maçının bilet fiyatı 1000 lira, Türk Telekom Arena’daki ilk maçın bileti ise 300 liradan satışta.