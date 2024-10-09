Kıyıda Köşede Saklayan Zengin Oldu! Bu Kağıtlara Servet Ödeniyor
Süper Lig ve PTT 1. Lig'de Passolig (e-bilet) sistemine geçişle birlikte kağıt bilet dönemi sona erdi ancak bu durum koleksiyonerler için yeni bir fırsat kapısı araladı. Nostaljik değere sahip eski maç biletleri, özellikle futbol tutkunları ve koleksiyoncular arasında büyük ilgi görmeye başladı. Eski maç biletlerini almak isteyenler ise çok para ödüyor. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
PASSOLİG uygulamasıyla birlikte Süper Lig ve PTT 1. Lig'de kağıt bilet döneminin sona ermesi, koleksiyoncular için eski maç biletlerini değerli birer hatıra haline getirdi.
İnternet üzerinden yapılan satışlarda, bu nostaljik biletlerin fiyatları hızla yükselerek adeta bir koleksiyon furyası başlattı. Özellikle büyük takımların kritik maçlarına ait biletler, 10 bin lirayı aşan fiyatlarla satılıyor.
DERBİ BİLETLERİ İLGİ ODAĞI
Koleksiyoncuların gözdesi olan derbi maç biletleri, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların tarihi karşılaşmalarına ait. Örneğin, Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002’de Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın biletleri 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği derbi biletleri ise 1000 liranın üzerinde değer kazanmış durumda.
Beraberlikle sonuçlanan derbilerin biletleri 50 liradan satılırken, Galatasaray’ın Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki son maçının bilet fiyatı 1000 lira, Türk Telekom Arena’daki ilk maçın bileti ise 300 liradan satışta.
ZİRVEDE GALATASARAY
Avrupa maçlarına ait biletler, özellikle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında fiyat açısından büyük farklar gösteriyor. En yüksek fiyata satılan bilet ise Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı Arsenal maçı için satışa sunulan özel koruyuculu bilet oldu. Bu bilet, 10 bin 875 liraya kadar çıkarak koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.
Beşiktaş’ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçın bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenmişken, yakın dönemdeki Avrupa maçlarına ait biletler ise 50 liradan başlıyor.