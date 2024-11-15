Kıyamet Günü ve Saatini Bilim İnsanları Açıkladı: Her Geçen Gün Yaklaşıyor
Atom bilim insanları, insanlığın karşı karşıya olduğu tehditlerin her geçen gün arttığını belirterek, Kıyamet saatinin gününü ve saatini açıkladı.
Ukrayna savaşının gölgesinde, iklim krizinin derinleşmesi ve nükleer tehditlerin artmasıyla birlikte, insanlık varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya. Bilim insanları, bu durumun "küresel felaket" olarak tanımlanabileceğini belirtiyor.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, saatin 2023’te gece yarısından 90 saniye önceye alınmasının başlıca nedeni oldu. İsrail-Filistin çatışması ve diğer bölgesel gerilimler de durumu daha da kötüleştiriyor. Öte yandan, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan iklim krizi, dünya genelinde yaşanan aşırı sıcaklıklar, seller ve yangınlarla insan hayatını tehdit ediyor.
Atom Bilim İnsanları Bülteni Başkanı Rachel Bronson, "Küresel bir felakete doğru ilerleyen eğilimler endişe verici bir şekilde devam ediyor" diyerek durumu özetliyor. Bilim insanları ve güvenlik uzmanları, insanlığın bu tehditlere karşı acil önlem alması gerektiğini vurguluyor.
Sembolik olarak verilen bu saat Ukrayna’daki savaşın potansiyel nükleer tırmanışı ve dünya genelinde artan sıcaklıklarla birlikte derinleşen iklim krizinin insanlık için yarattığı tehlikeleri simgeliyor. Bilim kıyamet günü için salı günü gece yarısına 90 saniye kalaya dikkat çekti.
Hindistan Delhi Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Ambuj Sagar, Dubai'deki iklim konferansında temiz enerjiye yapılan yatırımları olumlu karşılasa da, bu adımların daha hızlı ve kapsamlı olması gerektiğini vurguluyor.
"Kıyamet Saati" ilk olarak 1947’de gece yarısına yedi dakika kala ayarlanmıştı. 1991 yılında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle gece yarısından en uzak konumuna, 17 dakika kala, ayarlandı. Bu sembolik saat, 1945’te Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve Manhattan Projesi’nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kurulan Bulletin tarafından ortaya atıldı ve küresel kırılganlığı simgeliyor.