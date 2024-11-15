Kıyamet Günü ve Saatini Bilim İnsanları Açıkladı: Her Geçen Gün Yaklaşıyor

Hindistan Delhi Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Ambuj Sagar, Dubai'deki iklim konferansında temiz enerjiye yapılan yatırımları olumlu karşılasa da, bu adımların daha hızlı ve kapsamlı olması gerektiğini vurguluyor.

"Kıyamet Saati" ilk olarak 1947’de gece yarısına yedi dakika kala ayarlanmıştı. 1991 yılında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle gece yarısından en uzak konumuna, 17 dakika kala, ayarlandı. Bu sembolik saat, 1945’te Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve Manhattan Projesi’nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kurulan Bulletin tarafından ortaya atıldı ve küresel kırılganlığı simgeliyor.