Kıyafet Etiketlerindeki Üçgen İşareti Meğer Bu İşe Yarıyormuş

İnsanların büyük bölümü, yeni satın aldığı kıyafetlerde bulunan etiketleri okumamayı tercih ediyor. Öyle ki, ense bölgesine gelen bu etiketler çoğu zaman rahatsızlık verdiğinden kesilerek atılmakta. Ancak her çamaşır ve kumaş türünün farklı özelliklerinin bulunuyor olması, üretim aşaması hakkında bilgi veren bu etiketleri oldukça önemli kılmakta.



Bu etiketler arasında özellikle içi boş ya da çarpı işareti ile doldurulmuş olan üçgen işareti, çamaşırların sağlığı açısından çok önemlidir. Bu işaret giysi etiketlerinde boş bir beyaz üçgen olarak veya içinden çapraz işareti geçen bir üçgen olarak belirebilir.



Temizlik uzmanları, kıyafetlerimizi uzun süreli kullanmak için mutlaka bu işaretlere dikkat etmemizi ve yıkama sürecini buna göre belirlememizi tavsiye ediyor. İşte çoğu zaman ikinci sırada yer alan üçgen işaretinin anlamı...