Kıyafet Dolabına 1 Tane Yağlı Kağıt Koyun Farkı Görün: Gözlerinize İnanamayacaksınız

A4 boyutunda bir yağlı kağıda en sevdiğiniz parfümü veya kokuyu sıkın. Kağıdı güzelce buruşturarak top haline getirin ve dolabınıza yerleştirin. Deneyenlerin 3-4 aya kadar etkili olduğunu iddia ettiği bu yöntemle dolabınız her zaman taze bir kokuya sahip olacak. Hem pratik hem de etkili bir çözüm arıyorsanız, bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.