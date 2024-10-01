Kıtır Kıtır Tam Kıvamında Turşu Tarifi! Meğer Sırrı Suyunda Saklıymış
Sonbaharın gelişiyle birlikte turşu hazırlıkları da hız kazanıyor. Bu mevsimde, kornişon, lahana, biber ve domates gibi temel sebzelerin yanı sıra, pancar, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi birçok farklı sebze ile de turşular hazırlanabiliyor. Her bir sebze, kendine özgü lezzeti ve dokusuyla turşulara farklı bir tat katıyor. Turşularınızı kıtır kıtır hale getirmenin pratik bir yöntemi mevcut. İşte kıtır kıtır turşu yapmanın püf noktası…
Turşunuz zamanla yumuşuyorsa ya da tadında beklenmedik değişimler oluştuysa, endişelenmeyin. Turşularınızı kıtır kıtır hale getirmenin pratik bir yöntemi mevcut.
İşte kıtır kıtır turşu tarifi…
Malzemeler:
1 kg küçük boy salatalık (kornişon)
4-5 diş sarımsak
1 adet havuç (isteğe bağlı)
1 adet kırmızı biber (isteğe bağlı)
1 demet dereotu
1 çay bardağı üzüm sirkesi
2 yemek kaşığı kaya tuzu
1 yemek kaşığı toz şeker
1 litre su (kaynatılıp soğutulmuş)
1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)
1 litre kapasiteli cam kavanoz
YAPILIŞI
Hazırlık
Salatalıkları iyice yıkayıp uç kısımlarını kesin.
Havuç ve kırmızı biber kullanıyorsanız, bunları yıkayıp dilimleyin.
Sarımsakları soyun ve bütün halde bırakın.
Dereotunu yıkayıp süzün.
Kavanozun Hazırlanması
Cam kavanozun altına bir miktar dereotu yerleştirin.
Üzerine birkaç diş sarımsak ekleyin.