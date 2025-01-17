Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor

Evde kendi yaptığınız acı biber turşusu, hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli oluyor. Hazırlaması oldukça basit olan bu tarifle siz de kış boyunca sofranızı renklendirebilirsiniz.

Acı Biber Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

2 kg süs biberi

2 büyük baş sarımsak

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker veya üzüm pekmezi

2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu

Turşuları Kurmak İçin;

1 litrelik kola şişesi veya su şişesi

Acı Biber Turşusu Yapılışı:

Biberleri yıkayıp ayıklayarak, uçlarından veya ortasından bıçakla deliyoruz.