Kışlık Hazırlarken Uygulayın: Bu Taktikle Kavanozu Aylar Sonra Açsanız Bile Turşular Erimiyor
Yaz aylarında hazırlanan ve halk arasında 'kışlık' olarak bilinen yöntemde domatesler ve turşuluklar kilolarca hazırlanarak kavanozlara dolduruluyor. Özenle yapılan bu süreç, bazen aylar sonrasında kavanozların açılmasıyla hayal kırıklığına neden olabilir. Siz de hazırladığınız turşunun erimemesini ve kış aylarında sert ve taze kalmasını istiyorsanız, bu tüyoları mutlaka uygulayın.
Birçok ev hanımı, kış aylarında kendilerine kolaylık sağlaması ve yaz aylarında oldukça uygun fiyattan satılmaları nedeniyle domates ve turşuları konservelere doldurarak aylar sonra tüketilecek hale getirmeyi tercih ediyor. Halk arasında 'kışlık' olarak adlandırılan bu yöntem, doğru uygulanmadığı halde hazırlanan ürünlerin çöpe gitmesine neden olabilir.
USTALAR, ERİMEYEN TURŞUNUN SIRRINI AÇIKLADI
Özellikle salatalık ve lahana turşusu hazırlamak, ustalık isteyen bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak hatalar, hemen farkına varılmasa bile tüketilmek için aylar sonra açılan turşuların oldukça yumuşadığının ve yenilmeyecek hale dönüştüğünün görülmesine yol açabilir.
İşte usta turşuculara göre çok uzun zaman sonra bile erimeyen ve kavanoz açılınca taze çıkan lezzetli turşular için dikkat edilmesi gereken püf noktalar...
Domates sosları ya da menemenlikleri bir kenara bırakırsak, eğer salatalık, lahana ya da karışık turşu hazırlıyorsanız, özenle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bu adımların hiçbirini atlamadan, harfiyen uygulamanız gerekiyor.
Öncelikle erimeyen ve lezzetli bir turşu için mutlaka kaliteli malzeme kullanmanız gerekiyor. Satın alınan turşuların boyutlarının ne abartılı büyük ne de çok küçük olmamasına dikkat edin. Özellikle diri, ezilmemiş ve çürümeye başlamamış sebzeleri seçin. Çürümeye başlamış ya formu bozulmuş sebzeler zararlı bakteriler içerdiğinden gıda zehirlenmesine neden olabilir.
MUTLAKA CAM KAVANOZ KULLANIN
Turşu hazırlarken mutlaka cam kavanoz tercih edin. Plastik kavanozlar, boyut olarak daha büyük ve taşıma kolaylığı sağlıyor olsa da, turşuların asidik yapısına uygun değildir. Ayrıca turşu yapacağınız kabın yapımında kullanılan zararlı kanserojen maddeleri vücudunuza alabilirsiniz.
TÜM ÜRÜNLERİ EN AZ İKİ KEZ YIKAYIN
Ev turşusu yaparken el değmiş her şeyi güzelce yıkayın. Kavanozdan kepçesine kadar her şeyin steril olmasını sağlayın. Özellikle durulama aşamasına dikkat edin. Yıkama esnasında kullandığınız kimyasal temizlik maddelerinden arınmış olmasına özen gösterin. Aksi takdirde turşunun fermantasyonunun düzgün oluşmasını engellemiş olursunuz. Mümkün oldukça organik temizlik ürünleri kullanın.
MUTLAKA KAYA TUZU KULLANIN
Turşuların uzun süre sonra açıldığında lezzetli kalmasını sağlayan en önemli nokta tuz kullanımıdır. İster menemenlik isterse de turşuluk olsun, bu tür işlemlerde kavanozların içine asla sofralık tuz sokmamalısınız. Kavanozları ağzına kadar doldurduktan sonra içlerine, bir miktar kaya tuzu eklemeli ve kapağı bu şekilde mühürlemelisiniz.
Tuzu az eklenen turşu yumuşar, esner, karartır ve suyu bulanıklaştırır. Eğer tuzu fazla eklerseniz bu sefer de turşuların olgunlaşma süresi uzar. Sofra tuzu yerine kaya tuzu tercih edin. 1 litre suya 80 gram kaya tuzu ekleyerek ideal lezzeti yakalayabilirsiniz.
ASLA MUSLUK SUYU KULLANMAYIN!
Turşu kurarken mutlaka temiz su yani içme suyu kullanın. Eğer temiz olmayan çeşme suyu ile hazırlarsanız, suyun barındırdığı zararlı bakterilerde üreme meydana gelir.
OLMAZSA OLMAZI SİRKE ve LİMON TUZU
Sirke ve limon tuzu, turşu hazırlamanın olmazsa olmazlarındandır. Bamya, fasulye gibi asit oranı düşük sebzelerden turşu hazırlayacaksanız mutlaka sirke ve limon tuzu kullanın. Böylelikle turşunun hem rengini korumuş olursunuz hem de fermente olurken istenmeyen bakterilerin oluşumuna engel olursunuz.
TURŞUYU UYGUN ORTAMDA MUHAFAZA EDİN
Evde turşu yaparken karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edileceğini herkes bilir. Fakat ısı oldukça önemlidir. Eğer 20 derecenin üstündeki bir ortamda turşunuzu muhafaza ederseniz, zararlı bakterin oluşmasına ve hızla artmasına neden olursunuz.
BEYAZ TABAKAYA DİKKAT
Turşu kurduktan sonra yüzeyinde oluşan beyaz tabakayı bekletmeden hemen alın. Oluşan bu beyaz tabaka alınmadığı sürece küf oluşturur. Haliyle turşunuz bozulmaya yüz tutar. Bu yüzden turşunuzu kurup kaldırdıktan sonra ara ara kontrol edin. Son olarak eğer uygun miktarda tuz kullanmadıysanız veya uygun sıcaklıkta muhafaza etmediyseniz bu beyaz tabaka oluşur.
TURŞU YERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Turşu yerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta turşunun tuz içerdiğidir. Normal bir salatalıkta ortalama 6 gram tuz yani sodyum varken turşusu kurulmuş salatalıkta ise 1300 gram kadardır. Turşusu kurulmuş diğer sebzelerde de durum farklı değildir. Eğer böbrek yetmezliği, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı ve ödem gibi problemleri yaşıyorsanız mutlaka fazla tüketmemeye dikkat edin.