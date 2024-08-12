Kışlık Hazırlarken Uygulayın: Bu Taktikle Kavanozu Aylar Sonra Açsanız Bile Turşular Erimiyor

Domates sosları ya da menemenlikleri bir kenara bırakırsak, eğer salatalık, lahana ya da karışık turşu hazırlıyorsanız, özenle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bu adımların hiçbirini atlamadan, harfiyen uygulamanız gerekiyor.



Öncelikle erimeyen ve lezzetli bir turşu için mutlaka kaliteli malzeme kullanmanız gerekiyor. Satın alınan turşuların boyutlarının ne abartılı büyük ne de çok küçük olmamasına dikkat edin. Özellikle diri, ezilmemiş ve çürümeye başlamamış sebzeleri seçin. Çürümeye başlamış ya formu bozulmuş sebzeler zararlı bakteriler içerdiğinden gıda zehirlenmesine neden olabilir.



MUTLAKA CAM KAVANOZ KULLANIN



Turşu hazırlarken mutlaka cam kavanoz tercih edin. Plastik kavanozlar, boyut olarak daha büyük ve taşıma kolaylığı sağlıyor olsa da, turşuların asidik yapısına uygun değildir. Ayrıca turşu yapacağınız kabın yapımında kullanılan zararlı kanserojen maddeleri vücudunuza alabilirsiniz.



TÜM ÜRÜNLERİ EN AZ İKİ KEZ YIKAYIN



Ev turşusu yaparken el değmiş her şeyi güzelce yıkayın. Kavanozdan kepçesine kadar her şeyin steril olmasını sağlayın. Özellikle durulama aşamasına dikkat edin. Yıkama esnasında kullandığınız kimyasal temizlik maddelerinden arınmış olmasına özen gösterin. Aksi takdirde turşunun fermantasyonunun düzgün oluşmasını engellemiş olursunuz. Mümkün oldukça organik temizlik ürünleri kullanın.



MUTLAKA KAYA TUZU KULLANIN





Turşuların uzun süre sonra açıldığında lezzetli kalmasını sağlayan en önemli nokta tuz kullanımıdır. İster menemenlik isterse de turşuluk olsun, bu tür işlemlerde kavanozların içine asla sofralık tuz sokmamalısınız. Kavanozları ağzına kadar doldurduktan sonra içlerine, bir miktar kaya tuzu eklemeli ve kapağı bu şekilde mühürlemelisiniz.



Tuzu az eklenen turşu yumuşar, esner, karartır ve suyu bulanıklaştırır. Eğer tuzu fazla eklerseniz bu sefer de turşuların olgunlaşma süresi uzar. Sofra tuzu yerine kaya tuzu tercih edin. 1 litre suya 80 gram kaya tuzu ekleyerek ideal lezzeti yakalayabilirsiniz.



