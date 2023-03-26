Kışların sert geçtiği Ağrı'da baharı müjdeleyen kardelenler çiçek açtı

Ağrı’da baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenlerin çiçek açtığı görüldü. Kardelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bu yıl kar yağışının az olması ve yerde uzun süre kalması nedeniyle kış mevsimi kısa sürerken, Yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Merkeze bağlı Yakınca köyündeki ovaları beyazlığıyla kaplamaya başlayan kardelenleri gören vatandaşlar ise hem manzaranın tadını çıkardı hem de o anları fotoğrafladı.

 

Kaynak: İHA

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