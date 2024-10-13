Kışın Habercisi Hasat Başladı: Kars'ta Çiftçinin Yüz Gülüyor

Üneş, "Son 3-4 yıldır hastalık nedeniyle verim düşüktü ama bu yıl mahsulümüz sağlıklı ve lezzetli. Hasadını yaptığımız kışlık beyaz patates, haşlama ve kızartma için çok uygun. Arpaçay’da yetişen sebzelerin lezzeti gerçekten farklı. Hasat sürecimiz yaklaşık bir hafta, on gün sürüyor. Şu an günde 90-100 torba patates çıkarıyoruz" dedi.