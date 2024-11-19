Kışın Çamaşırları Özellikle Bu Odada Kurutun: Ne Oturma Odası, Ne Yatak Odası, Ne Salon

ÇAMAŞIRLARI İÇ MEKANDA KURUTURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çamaşırları kurutmak için en uygun yerler, iyi havalandırılan ve az kullanılan odalardır. Çamaşır odası, misafir odası gibi odalar idealdir.

Kurutma sırasında odanın havalandırılması çok önemlidir. Pencereyi açarak veya bir vantilatör kullanarak havanın sürekli yenilenmesini sağlayın.

Isı, çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Ancak ısı kaynağına çok yakın kurutma, kumaşların yıpranmasına neden olabilir.