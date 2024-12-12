Kışın Bu Meyve ve Sebzelerden Uzak Durmalısınız: Faydası Resmen Sıfıra İniyor

Kış mevsiminde sağlıklı beslenmek için mevsimine uygun gıdalar tercih etmek büyük önem taşıyor. Ancak bazı yiyecekler, mevsim dışı üretim veya ithalat nedeniyle besin değerini kaybederek hem sağlığınız hem de çevre için olumsuz etkiler yaratabilir. İşte kışın uzak durmanız gereken gıdalar ve onların daha sağlıklı alternatifleri:

1. Hazır Paketlenmiş Yeşillikler

Raf ömrünü uzatan işlemler nedeniyle paketlenmiş yeşilliklerin besin değeri önemli ölçüde azalabilir. Örneğin, pazıda bu kayıp %50’ye kadar çıkabiliyor.

Alternatif: Taze kara lahana. A vitamini, kalsiyum ve potasyum bakımından zengin bu sebze, salatalar için ideal. Limon suyu ve tuzla masaj yaparak lezzetini artırabilirsiniz.

2. Kuşkonmaz

Kış aylarında ithal edilen kuşkonmazlar, genellikle lezzet ve dokusunu kaybeder.

Alternatif: Brüksel lahanası. Kanserle mücadelede etkili olan bu sebze, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayarak bağışıklık sisteminizi destekler.

3. Şeftali

Güney Amerika’dan ithal edilen şeftaliler, yaz aylarındaki lezzetini ve tazeliğini yitirir.

Alternatif: Trabzon hurması. Lif, potasyum ve A ile C vitamini açısından zengin bu meyve, tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılar.