Kış Sofralarının Vazgeçilmezi Tarhana Çorbasına Lezzet Katan Sır: Şefler Bunu Yapıyormuş

İŞİN SIRRI BU AYRINTIDA

Çorbanın içine eklenen salça, tereyağı ve nane gibi malzemelerin oranları dengeli olmalı. Ayrıca, pişirme sırasında çorbayı sürekli karıştırmak, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için kritik bir adım. Son olarak, pişirme süresine ve ocak ısısına dikkat edilmesi gerektiğini belirten şefler, çorbanın fazla kaynamasının aromasını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.