Kış Aylarının Vazgeçilmeziydi: Salebin Beklenmedik Zararı Ortaya Çıktı

SALEP NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, salebin mümkünse şekersiz tüketilmesini ve haftada 1-2 kez ile sınırlandırılmasını öneriyor. Bu şekilde tüketildiğinde hem sağlıklı bir alışkanlık olarak kalabilir hem de istenmeyen etkiler önlenebilir.

EV YAPIMI SALEBİ TERCİH EDİN

Dışarıda hazır olarak satılan salebin yanı sıra evde hazırlanan şekersiz versiyonlar da sağlık açısından daha tercih edilebilir bir seçenek sunuyor. Ölçülü ve dikkatli tüketildiğinde salep, kış aylarında hem ısınmak hem de enerji toplamak için ideal bir içecek olmaya devam ediyor.