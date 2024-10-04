Kış Aylarının Vazgeçilmezi! Hazırlığı Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kış aylarına hazırlık amacıyla tarhana yapımına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kış Aylarının Vazgeçilmezi! Hazırlığı Devam Ediyor

Tavşanlı Hanımçeşme Mahallesi'nde kışın en çok tüketilen tarhana çorbası için ev hanımları çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde kalkarak tarhana için çalışmaya başlayan kadınlar, "Kışın evlerimizde sabah sıcak bir tarhana çorbası içmek için biz de şimdiden hazırlıklara başladık. Şifalı ve kışın en çok tercih edilen çorba bizde tarhana çorbasıdır" dedi. Fatma Kaptan, biraz zahmetli olduğunu ifade ettiği tarhana için bir gün önce hazırlıklara başladıklarını, üç gün hamurunu bekletip bez üstünde suyunu alıp güneşte bekleterek komşular ile hep birlikte yaptıklarını anlattı.

Kaynak: İHA

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