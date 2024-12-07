Kış Aylarında Yenmemesi Gereken Yiyecekler Belli Oldu: Sakın Ağzınıza Sürmeyin

Kış aylarında, taze ve besleyici gıdalara ulaşmak biraz daha zorlaşabilir. Pek çok meyve ve sebze, farklı ülkelerden ithal edilerek marketlerimize ulaşır. Ancak, bu durum bazı besinlerin tazeliğini ve besin değerini olumsuz etkileyebilir. İşte kışın tüketiminden kaçınmanız gereken besin ve nedenleri...