Kış Aylarında İçilmesi Gereken Şifalı Çaylar: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Soğuk Algınlığını Bitiriyor

Mürver Çayı: Mürver, soğuk algınlığının neden olduğu öksürüğü tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca cilt tahrişlerini, stres ve alerjileri tedavi eder. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltan mürver, merkezi sinir sistemi bozuklukları tedavisinde de faydalıdır.

Ballı Bitki Çayları: Ballı çaylar, boğazı rahatlatırken, içindeki faydalı maddelerle virüsleri öldürmeye yardımcı olur. Ayrıca analjezik etkisi sayesinde ağrıları hafifletir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Melisa, nane, ahududu ve kuş üzümü gibi bitkilerle hazırlanan ballı çaylar, kış aylarında sağlığı destekler.