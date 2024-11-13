Kış Aylarında Hangi Çiçekler Yetişir?

Kış aylarında doğanın sunduğu güzelliklerden mahrum kalmak zorunda değilsiniz. Bahçenizi veya iç mekanlarınızı renklendirecek pek çok kış çiçeği mevcuttur. Kış mevsimi, soğuk hava ve kısa günlerin etkisiyle bitkilerin büyüme hızını yavaşlatan bir dönemdir. Ancak bu, doğanın canlı renklerinden uzak kalmamız gerektiği anlamına gelmez. Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bu çiçekler, kışın en sert günlerinde bile zarif ve canlı renkleriyle göz kamaştırmaya devam eder.