Kış Aylarında Bağışıklığı Güçlendiren Besinler: 1 Tanesi C Vitamini Karşılıyor

Narenciye: Vücudun C vitamini ihtiyacını karşılamanın en bilinen yolu narenciye tüketmektir. Limon, portakal ve misket limonu gibi meyveler, bağışıklık sistemini destekler ve metabolizmayı canlandırır. Her gün sabah bir portakal yemek, kış enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilir.

Zerdeçal: Mutfakların vazgeçilmez baharatı olan zerdeçal, iltihap önleyici özellikleriyle öne çıkar. İçeriğindeki kurkumin, bağışıklığı güçlendirir. Sabahları küçük bir parça taze zerdeçalı balla çiğnemek veya meyve sularına eklemek sağlık açısından faydalıdır. Toz yerine taze zerdeçal kullanılması önerilir.

Amla (Hint Bektaşi Üzümü): C vitamini açısından zengin olan amla, bağışıklığı güçlendirmede portakaldan daha etkilidir. Sabahları ılık suya karıştırılan amla tozu tüketimi, vücudun savunma sistemini destekleyebilir.