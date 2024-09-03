Kırmızı Etten 10 Kat Fazla Proteine Sahip: Bir Defa Yiyen Bağımlısı Oluyor
Tropikal bölgelerde yetişen ve "yılan meyvesi" olarak da bilinen salak pondoh, sıradışı görünümü ve besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Yılan derisine benzeyen pullu kabuğu ve yumurta şeklindeki yapısıyla tanınan bu meyve, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya'da yetişiyor.
Salak pondoh, içerdiği yüksek protein miktarıyla kırmızı etten 10 kat daha fazla protein sağlıyor. Ayrıca, meyve hem taze olarak tüketilebiliyor hem de salatalar, tatlılar veya meyve suyu olarak kullanılabiliyor.
Journal of Functional Foods dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, salak pondoh meyvesindeki antioksidanlar kanser önleyici özelliklere sahip. Ayrıca, beyin sağlığını koruyup hafızayı güçlendirme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.
Yüksek lif içeriği nedeniyle sindirim sağlığını destekleyen salak pondoh, ayrıca bol miktarda C vitamini içeriyor. Bu vitamin, genel vücut sağlığı ve cilt sağlığı için önemli bir rol oynuyor. Karpuz ve mangodan beş kat daha fazla beta karoten içeren bu meyve, sağlıklı bir beslenme düzenine katkıda bulunuyor.
Salak pondoh, tropikal meyveler arasında besin değeri açısından öne çıkıyor ve sağlığa olan olumlu etkileri ile giderek daha fazla ilgi çekiyor.