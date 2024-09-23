Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Ruslar Türkiye'de Sıraya Giriyor
Denizli'de nar hasadı heyecanı başladı. Nar ihracatında önde gelen Denizli çiftçisi, hicaz türü nar ihraç ederek ekonomiye katkıda bulunuyor.
Kaynak: AA
Türkiye’nin önemli nar üretim merkezlerinden biri olan Denizli’de, ihracata yönelik nar hasadı başladı.
Pamukkale ilçesinin Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleşen ilk hasat etkinliğine katılan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bölgenin tarım potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Coşkun, tarımsal üretimin öneminin son yıllarda daha fazla anlaşıldığını belirterek, yeni üretim planlamaları ve destekleme modelleri ile daha verimli bir tarım hedeflendiğini vurguladı.
Kaynak: AA