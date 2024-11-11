Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Posasından Lif Akıyor, Kilosu 45 Liradan Satılıyor

AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP VAR

Adıyaman narı, organik olması sayesinde hem iç pazarda hem de dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Almanya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen nar, ilin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Üretici Halil Gürsoy, 13 yıldır nar üretimi yaptığını ve Avrupa'dan gelen yoğun talepten memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.

Nar, sadece lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda sayısız sağlık faydasıyla bilinen bir süper besindir. İçerdiği zengin vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde vücudumuzu birçok hastalığa karşı koruyor.