Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Posasından Lif Akıyor, Kilosu 45 Liradan Satılıyor
Adıyaman'da kış aylarının şifa deposu olan narın hasadı başladı. Faydaları saymakla bitmeyen narın kilosu markette 45 Liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Adıyaman, bereketli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde yetiştirdiği narlarla öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl 19 bin 214 dekarda yetiştirilen 43 bin 159 ton nar, il ekonomisine yaklaşık 431 milyon lira katkı sağladı. Bu yıl da hasat dönemi tüm hızıyla devam ediyor.
ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem, Adıyaman'ın tarım alanını da etkiledi. Ancak çiftçiler, zorluklara rağmen üretime ara vermeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, bu yılki rekoltenin geçen yıla yakın olmasını beklediklerini belirtiyor. Kıyas, "Deprem nedeniyle bu sene çiftçilerimiz biraz kendileriyle ilgilendikleri için ekim alanlarımızda çok fazla artış olmadı. Ancak önümüzdeki süreçte nar ekili alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz" diyor.
AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP VAR
Adıyaman narı, organik olması sayesinde hem iç pazarda hem de dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Almanya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen nar, ilin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Üretici Halil Gürsoy, 13 yıldır nar üretimi yaptığını ve Avrupa'dan gelen yoğun talepten memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.
Nar, sadece lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda sayısız sağlık faydasıyla bilinen bir süper besindir. İçerdiği zengin vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde vücudumuzu birçok hastalığa karşı koruyor.
NARIN FAYDALARI NELER?
Güçlü Antioksidan Özelliği: Nar, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerdiği polifenol ve antosiyaninler, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Kalp Sağlığı: Nar, kalp sağlığını koruyan önemli bileşenler içerir. Kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır, damar sertliğini önler ve kötü kolesterol seviyesini düşürür.
Kanserle Mücadele: Nar, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülen bir meyvedir. Özellikle prostat, meme ve kolon kanserlerinde olumlu etkileri olduğu araştırmalarla desteklenmektedir.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini açısından zengin olan nar, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.
Sindirim Sistemi Sağlığı: Nar, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorununu giderir ve bağırsak sağlığını korur.