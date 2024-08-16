Kirli Ocakları Anında Tertemiz Yapıyor! Ocağı Parlatan Teknik Çok Basitmiş

Ocak başlıklarındaki yağ ve kirleri temizlemek için karbonat ve sirke karışımı ideal bir çözüm sunar. İlk olarak, ocak başlıklarını ocaktan çıkarıp büyük bir kaba yerleştirin. Üzerine bolca karbonat serpin ve ardından üzerine sirke dökün. Karışım köpürecektir; bu reaksiyon, yağ ve kirlerin çözülmesine yardımcı olur. 15-20 dakika bekledikten sonra, bir fırça ile ocak başlıklarını ovun. Ardından bol su ile durulayın ve kuru bir bezle silin.

Limon, doğal bir temizleyici olarak bilinir ve tuzla birleştiğinde etkili bir temizleme çözümü sunar. Ocak başlıklarını çıkarıp tuzla kaplayın. Bir limonun yarısını tuzun üzerine sürün. Limonun asidik özellikleri, yağ ve kirleri yumuşatarak ocak başlıklarını parlatır. Ovalama işlemini tamamladıktan sonra, başlıkları su ile durulayın ve kurulayın.

Kaynak: Gerçek Gündem