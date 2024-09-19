Kirli Koltuklar Anında Temizleniyor! Bu 3 Malzeme Tek Bir leke Bırakmıyor
Evdeki koltuklardaki inatçı lekelerle başa çıkmak artık çok daha kolay. Sadece üç basit malzemeyle koltuklarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. İşte etkili temizlik için kullanabileceğiniz o malzemeler...
Kaynak: Haber Merkezi
1. Beyaz Sirke ile Derinlemesine Temizlik
Doğal bir leke çıkarıcı olan beyaz sirke, içerdiği yüksek asit oranıyla güçlü bir temizlik sağlar. Koltuklarınızdaki lekeleri temizlemek için beyaz sirkeyi suyla karıştırarak bir sprey şişesine koyun. Karışımı lekelere püskürtüp, temiz bir bezle silin. Sirkenin leke çıkarıcı gücüyle koltuklarınız tertemiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi