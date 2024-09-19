Kirli Koltuklar Anında Temizleniyor! Bu 3 Malzeme Tek Bir leke Bırakmıyor

1. Beyaz Sirke ile Derinlemesine Temizlik

Doğal bir leke çıkarıcı olan beyaz sirke, içerdiği yüksek asit oranıyla güçlü bir temizlik sağlar. Koltuklarınızdaki lekeleri temizlemek için beyaz sirkeyi suyla karıştırarak bir sprey şişesine koyun. Karışımı lekelere püskürtüp, temiz bir bezle silin. Sirkenin leke çıkarıcı gücüyle koltuklarınız tertemiz olacak.

Kaynak: Haber Merkezi