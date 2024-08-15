Kirlenmiş Beyaz Ayakkabıları Pamuk Gibi Beyaz Yapıyor! Bir Damlası Yetiyor
Beyaz ayakkabılar, şıklığın tamamlayıcısı olarak gardıropların vazgeçilmezi. Ancak zamanla oluşan sarı lekeler, bu zarif parçaların görünümünü bozabilir. Peki, beyaz ayakkabılarınızı zarar vermeden nasıl ilk günkü gibi beyaz hale getirebilirsiniz? İşte pratik bir temizlik yöntemi...
Beyaz ayakkabılar, sıkça kullanılan kombin parçalarıdır; fakat zamanla kaçınılmaz olarak sararırlar. Bu durum, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olmakla birlikte, çözümü oldukça basit. Karbonat, beyaz sirke ve diş macunu gibi doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu karışım, ayakkabılarınızı yeniden tertemiz yapacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Fasulyeleri Hep Yanlış Islatıyormuşuz: Doğrusu Hem Lezzet Arttırıyor Hem de Pişme Süresini Düşürüyor