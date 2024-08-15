Kirlenmiş Beyaz Ayakkabıları Pamuk Gibi Beyaz Yapıyor! Bir Damlası Yetiyor

Beyaz ayakkabılar, sıkça kullanılan kombin parçalarıdır; fakat zamanla kaçınılmaz olarak sararırlar. Bu durum, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olmakla birlikte, çözümü oldukça basit. Karbonat, beyaz sirke ve diş macunu gibi doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu karışım, ayakkabılarınızı yeniden tertemiz yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem