Kirlenmiş Beyaz Ayakkabıları Pamuk Gibi Beyaz Yapıyor! Bir Damlası Yetiyor

Beyaz ayakkabılar, şıklığın tamamlayıcısı olarak gardıropların vazgeçilmezi. Ancak zamanla oluşan sarı lekeler, bu zarif parçaların görünümünü bozabilir. Peki, beyaz ayakkabılarınızı zarar vermeden nasıl ilk günkü gibi beyaz hale getirebilirsiniz? İşte pratik bir temizlik yöntemi...

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Kirlenmiş Beyaz Ayakkabıları Pamuk Gibi Beyaz Yapıyor! Bir Damlası Yetiyor - Resim: 1

Beyaz ayakkabılar, sıkça kullanılan kombin parçalarıdır; fakat zamanla kaçınılmaz olarak sararırlar. Bu durum, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olmakla birlikte, çözümü oldukça basit. Karbonat, beyaz sirke ve diş macunu gibi doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu karışım, ayakkabılarınızı yeniden tertemiz yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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