Kırışıklıkları Santim Santim Açan Karışım Ortaya Çıktı: 1 Hafta İçince Doğal Botoks Etkisi Yaratıyor

CİLDİN KIRIŞIKLIKLARINI SANTİM SANTİM AÇIYOR

Kolajen, cildin nem dengesini sağlamakta kritik bir rol oynar. Yeterli kolajen seviyesi, cildin su kaybını azaltarak daha nemli ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Kolajen, cilt elastikiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Yüksek kolajen seviyeleri, cildin daha sıkı ve pürüzsüz görünmesini sağlar, bu da sarkma riskini azaltır ve genç bir görünüm kazandırır.