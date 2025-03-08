Kırışık Kıyafetleri Ütülemeden Jilet Gibi Dümdüz Yapacak Yöntem: 1 Tanesi Bile Yetiyor
Ütü yapmayı sevmeyenlere güzel haber geldi. Ev temizliği uzmanı Mariya Gurkova, kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları gidermek için pratik ve etkili yöntemleri açıkladı. Üstelik bir tanesi bile kıyafetleri ütülemeden jilet gibi dümdüz yapmaya yetiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ütü yapmak, çoğu zaman zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Ancak giysilerinizdeki kırışıklıklardan kurtulmak için mutlaka ütüye ihtiyacınız yok. Ev temizliği uzmanı Mariya Gurkova, kıyafetlerinizi daha az çabayla dümdüz yapabileceğiniz alternatif yöntemleri paylaştı. İşte kırışıklıkları azaltmak için kullanabileceğiniz en etkili çözümler…
KIYAFETLERİ BANYOYA ASMAK
Ütü yapmadan kıyafetlerdeki kırışıklıkları gidermenin en etkili yollarından biri buhar kullanımıdır. Mariya Gurkova’ya göre, sıcak bir duş alırken giysilerinizi banyoda asmak, oluşan buharın kumaşa nüfuz etmesini sağlayarak kırışıklıkları açabilir.
Buharın etkisini artırmak için kaynamış su dolu bir çaydanlığın üzerine kıyafetleri tutarak kırışıklıkları gevşetmek de etkili bir yöntem olabilir. Nem gidericiler de dolaylı olarak kumaşın esnekliğini artırarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilir.
KIRIŞIKLIKLARI GİDERİCİ SPREY
Ütüye alternatif olarak kırışıklık giderici spreyler de işe yarayabilir. Mariya’ya göre, bu spreyleri evde hazırlamak oldukça basit. Sirke ve suyu karıştırarak bir sprey şişesine koyun ve kıyafetlerinize sıkarak kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlayın.
ÜTÜ MASASININ ALTINA ALÜMİNYUM FOLYO SERİN
Alüminyum folyo sadece mutfakta değil, ütü süresini azaltmak için de kullanılabilir. Mariya’ya göre, ütü masasının altına alüminyum folyo yerleştirerek ısıyı giysilere geri yansıtmak, kırışıklıkları daha az geçişle açmanıza yardımcı olur. Bu sayede kumaşın her iki tarafı aynı anda ütülenebilir.
KURUTMAYA BUZ KÜPÜ ATMAK
Ütü bulunmadığında kurutma makinesinden faydalanmak da etkili bir yöntem olabilir. Kırışmış kıyafetleri hafif nemli bir havlu veya birkaç buz küpü ile birlikte kurutucuya atarak 15 dakika çalıştırmak, oluşan buhar sayesinde kırışıklıkları azaltabilir.
DÜZLEŞTİRİCİ VE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Son dakika kırışıklıklarını gidermek için saç kurutma makinesi de işe yarayabilir. Kırışık bölgeyi hafifçe nemlendirin ve en düşük ısıda kurutma makinesini kullanarak kumaşı düzleştirin. Küçük kırışıklıklar içinse saç düzleştirici kullanarak kumaşı nazikçe düzleştirmek mümkündür.