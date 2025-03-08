Kırışık Kıyafetleri Ütülemeden Jilet Gibi Dümdüz Yapacak Yöntem: 1 Tanesi Bile Yetiyor

KIYAFETLERİ BANYOYA ASMAK

Ütü yapmadan kıyafetlerdeki kırışıklıkları gidermenin en etkili yollarından biri buhar kullanımıdır. Mariya Gurkova’ya göre, sıcak bir duş alırken giysilerinizi banyoda asmak, oluşan buharın kumaşa nüfuz etmesini sağlayarak kırışıklıkları açabilir.

Buharın etkisini artırmak için kaynamış su dolu bir çaydanlığın üzerine kıyafetleri tutarak kırışıklıkları gevşetmek de etkili bir yöntem olabilir. Nem gidericiler de dolaylı olarak kumaşın esnekliğini artırarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilir.