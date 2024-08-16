Kiri Ve Küfü Anında Siliyor: Çamaşır Suyu Olmadan Bu Malzemeyle Şipşak Temizliyor

- Bulaşık deterjanı

- Beyaz sirke

- Boş sprey şişesi

Temizlik Yöntemi:

1. Boş bir sprey şişesine bir ölçü bulaşık deterjanı ve üç ölçü beyaz sirke ekleyin.

2. Şişenin kapağını kapatıp iyice çalkalayın.

3. Hazırladığınız karışımı, küfün bulunduğu veya oluşma riski taşıyan alanlara bolca püskürtün.

4. Karışımı en az 30 dakika boyunca bekletin. En iyi sonuç için karışımı gece boyunca bırakabilirsiniz.

5. Süre dolduğunda, bölgeyi temiz suyla durulayın. Eğer küf lekeleri hala mevcutsa, sünger ya da sert bir fırça yardımıyla yüzeyi hafifçe ovalayın.

Beyaz sirkenin hafif asidik yapısı, küf sporlarının büyümesini önlerken, bulaşık deterjanı silikon dolgu macununun derinlerine nüfuz ederek inatçı kir ve sabun artığını temizlemeye yardımcı olur. Haftada bir uygulandığında, bu karışım sayesinde banyonuzda küf oluşumunu büyük ölçüde engelleyebilirsiniz.