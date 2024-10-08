Kimliğinde Ordu Yazan Bu Ülkeye Giremiyor Anında Geri Gönderiyorlar! Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Kimliğinde Ordu yazanlar o ülkeye giriş yapamıyor. Bu durumun kökeni ise 1989 yılına kadar dayanıyor. İşte tüm detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
1989 yılında Hayri Bey adındaki bir Ordulunun Japonya'ya çalışma amacıyla gitmesiyle başlayan bu hikaye, sadece bir bireyin yaşamını değil, aynı zamanda bir topluluğun kaderini de değiştirdi. Hayri Bey, burada yeni bir hayat kurarken, akrabalarını da yanına alarak Japonya'da büyük bir Ordulu topluluğunun oluşmasına öncülük etti.
NAGOYA’DA ORDULULARIN YOĞUNLUĞU
Özellikle Nagoya gibi şehirlerde, Türk nüfusunun önemli bir kısmını Ordulular oluşturmaya başladı. 1980’lerin sonlarında başlayan bu göç dalgası, Japonya’nın demografik yapısında belirgin bir değişiklik yarattı ve kaçak işçi sorunu gündeme geldi.
KAÇAK İŞÇİLİK VE JAPONYA’NIN SERT ÖNLEMLERİ
Artan kaçak işçi sorununu kontrol altına almak için Japon hükümeti sert tedbirler almaya başladı. Ordu’dan gelenlerin ülkeye girişleri sıkı bir şekilde denetleniyor ve sorgulanıyordu. Daha önce kaçak olarak çalışmış veya bu tür bağlantıları olan kişiler, girişte hemen geri çevriliyordu.
ORDULULAR İÇİN ZORLU SEYAHAT SÜRECİ
Japonya’ya gitmek isteyen Ordulular için süreç, oldukça zahmetli ve dikkat gerektiren bir hale dönüştü. Bu durum, göç olgusunun bireysel hikayelerle nasıl şekillendiğini ortaya koyarken, uluslararası seyahatlerde karşılaşılabilecek zorluklara da gösteriyor.