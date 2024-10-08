Kimliğinde Ordu Yazan Bu Ülkeye Giremiyor Anında Geri Gönderiyorlar! Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

1989 yılında Hayri Bey adındaki bir Ordulunun Japonya'ya çalışma amacıyla gitmesiyle başlayan bu hikaye, sadece bir bireyin yaşamını değil, aynı zamanda bir topluluğun kaderini de değiştirdi. Hayri Bey, burada yeni bir hayat kurarken, akrabalarını da yanına alarak Japonya'da büyük bir Ordulu topluluğunun oluşmasına öncülük etti.

NAGOYA’DA ORDULULARIN YOĞUNLUĞU

Özellikle Nagoya gibi şehirlerde, Türk nüfusunun önemli bir kısmını Ordulular oluşturmaya başladı. 1980’lerin sonlarında başlayan bu göç dalgası, Japonya’nın demografik yapısında belirgin bir değişiklik yarattı ve kaçak işçi sorunu gündeme geldi.