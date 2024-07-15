Kilosu 15 Bin TL! Köpeğiyle Şehir Şehir Gezerek Dünyanın En Pahalı Mantarı 'Kara Elmas'ı Arıyor

Dünyanın en pahalı trüf mantarı olarak bilinen 'kara elmas'ı toplamak için şehir şehir gezen Zafer Şerafettin Kavak, bu işi köpeği 'Cesur' ile birlikte yapıyor. Lagotto Romagnolo cinsi köpeğini özel olarak eğiten Kavak, köpeğinin yardımıyla toprak altındaki mantarları bulup çıkarıyor ve satarak geçimini sağlıyor. Mantarın fiyatının bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Kavak, doğaya zarar vermeden mantar toplamaya özen gösterdiğini de vurguluyor.

'KÖPEKLE BAĞLANDIĞINIZ ZAMAN BULAMAYACAĞINIZ MANTAR YOK'

7 yıldır mantar aradığını belirten Kavak, “2017 yılında amatörce başladım. İlk önce bir köpek aldım. Her amatör gibi köpeği kullanmayı beceremedim. Daha sonra öğrendim ki başkasının yetiştirdiği köpeği değil, kendi yetiştirdiğin köpekle mantar aramak daha doğru. Köpeğin ne istediğini bilmek ve hükmetmek için yavruyken almak gerekiyor. Yavruyken alıp yetiştirince köpeğe istediğin her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca köpekle bir duygusal bağ kuruyorsunuz. O sizin ne istediğinizi biliyor, siz de onun ne istediğini çok iyi biliyorsunuz. Köpekle bağlandığınız zaman bulamayacağınız mantar yok. Eğer mantar varsa köpek mutlaka getiriyor” dedi.

'MANTARI ÇIKARTIRDIĞINIZ YERİ TEKRAR KAPATMALISINIZ'

Trüfün 'kara elmas' olduğunu aktaran Kavak, “Ama bu işi gerçekten dört dörtlük yaparsanız elmastır. Alırken doğaya zarar vermeden yapıyorsanız, bu tamamen kara elmas. Mantarı çıkardığınız yeri tekrar kapatmazsanız orada mantar olmuyor. Ağacın kökünü açık bırakıyor ve ona da zarar veriyorsunuz. Doğaya saygı duyarsanız o da size saygı duyuyor. Siz doğaya cömert olursanız doğa da size cömert oluyor” diye konuştu.

'O ÖDÜLÜNÜ ALIYOR, BEN DE ÖDÜLÜMÜ ALIYORUM'

Kara elması köpeksiz bulmanın imkansız olduğunu vurgulayan Kavak, “On binde bir tesadüf ihtimali. Bunun kanunu köpeği çok iyi eğitmektedir. Köpeğe ne kadar saygı duyarsanız o da size o kadar saygı duyuyor. Yerini buluyor, kazıyor, çıkartıyor, getiriyor ve ödülünü alıyor. O ödülünü alıyor, ben de ödülümü alıyorum” şeklinde konuştu.

Trüf mantarının fiyatı hakkında bilgi veren Kavak, “Şu anda toptancılara verdiğimiz fiyat bin lira ile 2 bin lira arası değişiyor. Restoranlara verilen 6 ila 15 bin arası değişiyor. Bunun sebebi ise mantarda 1, 2, 3. kalite var. Çok iyi görünümlü yuvarlak, olgun olması fiyatı değiştiriyor. Köpek çıkartırken pençe atıyor, kırılıyor veya çürük çıkıyor. Kenarını kesmek zorundasınız. Pençe attığı yeri kesip almak zorundasınız. Kırılmayan, tertemiz, yuvarlak olarak göze hitap eden mantar pahalı oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA