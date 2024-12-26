Kilosu 125 Lira, Kapış Kapış Alınıyor! Doğal İlaç Olarak Biliniyor

Doğanın şifa deposu olarak bilinen hünnap meyvesi, yüksek besin değeri ve sağlığa olan sayısız faydası ile dikkat çekiyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirimi düzenlemesi ve antioksidan özelliği sayesinde son yıllarda popülerliğini artıran hünnap, marketlerde yerini alıyor. Ancak, bu sağlıklı meyvenin fiyatı da bir hayli yükseldi.

Hünnapın kilosu, geçtiğimiz aylarda yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle önemli ölçüde arttı. Şu anda marketlerde 80 TL ile 125 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu durum, hünnaba ulaşmak isteyen tüketicileri zor durumda bırakıyor.

HÜNNABIN FAYDALARI NELERDİR