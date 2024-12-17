Kilo Vermeyi Engelleyen Yiyecekler Listelendi: Sabaha Kadar Spor Yapsanız Bile 1 Tanesi Her Şeyi Bitiriyor

SPOR İÇECEKLERİ

Profesyonel sporcuların sıkı antrenman sonrası tükettikleri renkli spor içecekleri, gündelik spor yapan kişiler için faydadan çok zarar getirebilir. Diyetisyenler, bu içeceklerin terle kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için kullanıldığını ancak düşük yoğunluklu antrenman yapan kişiler için gereksiz kalori yüklediğini belirtiyor.

Bir şişe spor içeceği ortalama 150-200 kalori içerirken, kısa bir egzersizde yakılan kalori aynı seviyelerde olabilir. Diyetisyenler, bu içeceklerin basit şeker içerdiğine dikkat çekerek, aşırı tüketimin kilo artışına ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmalar, uzun vadede bu içeceklerin obezite riskini artırdığını gösteriyor.