Kilo Vermeyi Engelleyen Yiyecekler Listelendi: Sabaha Kadar Spor Yapsanız Bile 1 Tanesi Her Şeyi Bitiriyor
Sağlıklı beslenme ve kilo verme sücreci, bilinçsiz tercihler nedeniyle bazen istenilen sonuçları vermeyebilir. İşte uzmanlardan kilo vermeyi baltalayan yiyecek ve içecekler listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Diyetisyenler, bazı yiyeceklerin ‘sağlıklı’ algısına kapılıp aşırı tüketilmesinin ya da bu yiyeceklerin yetersiz tokluk sağlamasının, kilo vermeyi zorlaştıracağı konusunda uyarıyor.
SPOR İÇECEKLERİ
Profesyonel sporcuların sıkı antrenman sonrası tükettikleri renkli spor içecekleri, gündelik spor yapan kişiler için faydadan çok zarar getirebilir. Diyetisyenler, bu içeceklerin terle kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için kullanıldığını ancak düşük yoğunluklu antrenman yapan kişiler için gereksiz kalori yüklediğini belirtiyor.
Bir şişe spor içeceği ortalama 150-200 kalori içerirken, kısa bir egzersizde yakılan kalori aynı seviyelerde olabilir. Diyetisyenler, bu içeceklerin basit şeker içerdiğine dikkat çekerek, aşırı tüketimin kilo artışına ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmalar, uzun vadede bu içeceklerin obezite riskini artırdığını gösteriyor.
SMOOTHİE’LER
Smoothie’ler, meyve ve sebze tüketiminin kolay yolu gibi görülse de içeriğindeki malzemelere dikkat edilmezse sağlıklı özelliğini kaybedebilir. Örneğin, muz ve fıstık ezmesi gibi kalorili malzemeler, bir smoothie’yi 500-700 kaloriye kadar çıkarabilir. Diyetisyenler, smoothie’lerin tok tutacak protein ve sağlıklı yağ içermemesi durumunda faydasız hale gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, smoothie’leri evde şekersiz yoğurt, çilek, badem ezmesi ve keten tohumu gibi besinlerle hazırlamanın daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söylüyor.
KAHVALTILIK GEVREKLER
Pek çok kahvaltılık gevrek, demir ve B vitaminleri gibi faydalı besinler içerse de çoğunlukla protein ve liften yoksun olduğu için uzun süre tokluk sağlamaz. Diyetisyenler, mısır gevreklerinin genellikle şeker eklenmiş karbonhidratlardan oluştuğuna dikkat çekiyor.
Tipik bir porsiyonun 160 kalori olduğunu ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında kalori alımının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini belirten uzmanlar, kahvaltılık gevreklerin fındık veya yoğurt gibi protein kaynaklarıyla birleştirilmesini öneriyor.
KURUTULMUŞ MEYVELER
Kurutulmuş meyveler, hareket halindeyken pratik bir atıştırmalık gibi dursa da taze meyveye göre daha yüksek kalori ve şeker içerir. Diyetisyenler, bir fincan kuru kayısının 300’den fazla kaloriye sahip olduğunu, aynı miktardaki taze kayısının ise sadece 79 kalori içerdiğine dikkat çekiyor.
MEYVE SUYU
Uzmanlar, meyve suyunun “sağlıklı” algısına karşı uyarıyor. Özellikle hazır meyve suları, 100’den fazla kalori ve 30 grama kadar şeker içerebilir. Diyetisyenler, taze meyve tüketiminin kalori ve şeker alımını kontrol altına almak için daha iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor.
BİTKİ BAZLI SÜTLER
Bitki bazlı sütler, düşük kalorili oldukları için cazip bir seçenek gibi görünse de, yeterli protein ve besin öğesi içermeyebilir. Diyetisyenler, soya sütünün besin değeri açısından inek sütüne en yakın alternatif olduğunu ancak badem ve yulaf sütlerinin besin öğesi bakımından zayıf kaldığını belirtiyor.