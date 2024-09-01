Kilo Vermenin En Etkili Yolu: Hem Protein Deposu Hem Tok Tutuyor

Diyetisyenler, ton balığının düşük kalorili ve yüksek proteinli yapısı sayesinde tokluk hissi vererek kilo verme sürecini desteklediğini belirtiyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı ve kas kütlesini korumaya yardımcı olduğu ifade ediliyor. Bu özellikleriyle ton balığı, sağlıklı ve dengeli bir diyetin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Her ne kadar ton balığı birçok fayda sağlasa da tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, ton balığının etinde birikebilen cıva nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılması konusunda uyarıyor. Özellikle hamile kadınların ton balığı tüketimine dikkat etmeleri öneriliyor, çünkü cıva düzeyleri fetüsün gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.