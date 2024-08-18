Kilo Vermek İsteyenler İçin Altın Tüyo: Bu Saatte İçilen Kahve Bütün Yağları Yakıyor

Kilo verme, genellikle vücudun yağ, su veya kas kütlesinde belirli bir azalma olarak görülür. Bu süreci desteklemek için dengeli bir diyet, kalori alımının azaltılması ve sağlıklı gıdaların tüketilmesi önemlidir. Protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin gıdaların tercih edilmesi önerilir.

Egzersiz de kilo verme sürecinde önemli bir rol oynar. Kardiyovasküler egzersizler (yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet sürme) ve direnç egzersizleri (ağırlık kaldırma) kalori yakmanıza ve kas kütlesi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca yeterli uyku, stres yönetimi ve yeterli su tüketimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri de süreci destekler. Ancak, sadece diyet ve egzersiz yeterli olmayabilir; yediğiniz besinlerin hangi saatte tüketildiği de önemlidir.

SEBZELERLE BAŞLAYIN

Sebzeler, lif açısından zengin ve sağlıklı bir besin kaynağıdır. Sebzeleri diğer yemeklerden önce tüketmek, kilo verme sürecinize katkı sağlayabilir. Lifler, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olarak daha az karbonhidrat tüketmenizi sağlayabilir. Diyetisyen Carolyn Williams, “Sebzelerle başlamak, lifli gıdalar tüketmek karbonhidrat alımınızı azaltabilir” diyor.

Kaynak: Gerçek Gündem