Kilo Aldırmayan En İyi Yulaf Lapası: Vücudu Gençleştiriyor, Cildi Parlatıyor İlk Tüketmede Etkisini Gösteriyor
Yulaf lapası, özellikle kadınlar için önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Kabuğu çıkarılmış yulaf taneleri, kolajenin yenilenmesine yardımcı olması nedeniyle vücudu gençleştirme potansiyeline sahip. Haftada en az bir kez bu besin maddesini tüketmek, cildin, tırnakların ve saçların sağlığını artırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’da tarih boyunca temizlenmiş arpa tanelerine “inci kabuğu çıkarılmış tane” denildiği biliniyor. Bir zamanlar yalnızca üst düzey kişilerin erişebildiği bu lezzet, günümüzde Ukraynalılar tarafından unutulmuş durumda. Ancak, bu durumun değişmesi gerektiği vurgulanıyor.
İnci kabuğu çıkarılmış yulaf, besin değeri açısından son derece zengin. Beslenme uzmanları, bu gıdanın yüksek lizin içeriği nedeniyle "güzellik lapası" olarak adlandırıldığını belirtiyor. Lizin, cildin elastikiyetinin korunmasında ve kolajen sentezinin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynarken, aynı zamanda kırışıklıkların oluşumunu da engelliyor. Bu nedenle, inci kabuğu çıkarılmış yulafın kadınların diyetine dahil edilmesi öneriliyor.
Bu besin maddesi ayrıca şu faydalı bileşenleri de içeriyor (100 g ürün başına):
- Diğer tahıllardan çok daha fazla olan 221 mg fosfor
- A, K, E, D gruplarının beta-karoten ve suda çözünen vitaminleri
- Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, selenyum gibi eser elementler
- Doğal bir sorbent görevi gören lif, günlük lif ihtiyacını karşılıyor.
Beslenme uzmanları, inci arpanın düzenli kullanımının cilt güzelliğinin korunmasına yardımcı olmanın yanı sıra kilo vermeye de katkıda bulunabileceğini ifade ediyor. Lif ve protein açısından zengin olan bu gıda, düşük kalorili bir seçenek olarak bağırsak sağlığına destek oluyor.
İnci kabuğu çıkarılmış yulafın olumlu etkilerinden yararlanmak için, haftada iki kez 3-6 ay boyunca tüketilmesi öneriliyor. Bu süre zarfında bağırsak fonksiyonlarının iyileşmesi ve peristaltik hareketlerin artması sağlanabilir. Ayrıca, bu durum kalp damar hastalıkları riski taşıyan bireyler için kas dokularının elastikiyetinin artırılmasına da yardımcı olabilir.
- İnci arpa, süt ürünlerinden 11 kat daha fazla kalsiyum içermektedir. 50 yaş üstü bireylerin, kemik sağlığını güçlendirmek ve osteoporoz ile kırıklara karşı korunmak için bu ürünü diyetlerine eklemeleri önerilmektedir.
- Yaşlılık döneminde kabızlık, hemoroit ve genel halsizlik gibi sorunlara karşı mücadelede bu tahılın kaynatılması faydalı olabilir.
- İnci kabuğu çıkarılmış yulaf, çocuklar için de yararlıdır. Yüksek fosfor, magnezyum, kalsiyum, iyot ve D vitamini içeriği sayesinde, bu besin maddesinin erken yaşlardan itibaren çocukların beslenmesine dahil edilmesi önemlidir. Bu, fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklerken, bağışıklık sistemini güçlendirerek sık görülen soğuk algınlıklarına karşı koruma sağlar.