Kilo Aldırmayan En İyi Yulaf Lapası: Vücudu Gençleştiriyor, Cildi Parlatıyor İlk Tüketmede Etkisini Gösteriyor

Bu besin maddesi ayrıca şu faydalı bileşenleri de içeriyor (100 g ürün başına):

- Diğer tahıllardan çok daha fazla olan 221 mg fosfor

- A, K, E, D gruplarının beta-karoten ve suda çözünen vitaminleri

- Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, selenyum gibi eser elementler

- Doğal bir sorbent görevi gören lif, günlük lif ihtiyacını karşılıyor.

Beslenme uzmanları, inci arpanın düzenli kullanımının cilt güzelliğinin korunmasına yardımcı olmanın yanı sıra kilo vermeye de katkıda bulunabileceğini ifade ediyor. Lif ve protein açısından zengin olan bu gıda, düşük kalorili bir seçenek olarak bağırsak sağlığına destek oluyor.