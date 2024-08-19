Kiler Dolaplarının İçine Bir Tane Koymak Yetiyor: Güvelerden Sonsuza Kadar Kurtaran Yöntem

Yaz aylarında evlerde görülen böceklerin sayısı artarken, bizleri en çok huzursuz edenler ise mutfak dolaplarında yuvalanan güve kelebekleri olmakta.



Özellikle mercimek, pirinç ve benzeri gıdaların depolandığı dolaplara yerleşen bu canlılar, bulundukları ortama hızla adapte olarak çoğalmaya başlamakta. Mutfağın yanı sıra, doğal lifler bulunduran kumaşların üzerinde de uzun süre yaşayan bu canlılar, kıyafet dolaplarında da sık sık görülebiliyor.



GÜVELER NASIL YOK EDİLİR?



Tahıl, un ve kırıntılar güve larvaları için favori besinler olurken, bu durumun önüne geçmek ve evden güveleri kovmak korktuğunuz kadar zor değil. Karanlık, nemli ve sıcak ortamlar, güvelerin üremesi için elverişli alanlar sağlar. Güveleri engellemek ve yok etmek için bazı doğal yöntemler mevcuttur.