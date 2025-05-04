KGM Yayımladı: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

KGM, kara yollarında bakım onarım çalışmasına ilişkin bülteni yayımladı.

KGM Yayımladı: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. KGM, bakım, onarım kapsamında kapatılan veya tek yönlü trafiğe ilişkin bültenini yayımladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı, köprü ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılacak.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Selendi-Simav yolunun 10-13. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması sebebiyle güzergah kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor.

Kaynak: AA

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