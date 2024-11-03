Kettledaki Kireç Nasıl Temizlenir? Kireci Anında Söküp Atıyor

Isıtma:

Kettle’ı çalıştırın ve hazırladığınız karışımı kaynatın.

Bekleme Süresi:

Karışım kaynadıktan sonra kettle'ı kapatın ve yaklaşık 30 dakika ila 1 saat arasında bekletin. Bu süre, sirke veya limon suyunun kireci çözmesine yardımcı olacaktır.

Boşaltma ve Durulama:

Sürenin sonunda karışımı dökün ve kettle'ı bol su ile durulayın.

Tekrar Durulama:

Kettle’ı temiz su ile doldurun ve tekrar kaynatın. Ardından suyu dökün. Bu işlemi, sirke veya limon suyunun kokusunu tamamen gidermek için bir veya iki kez tekrarlayın.

Son Temizlik:

Kettle'ın içini ve dışını yumuşak bir bez veya süngerle silin.

Bu yöntemle kettle'ınızdaki kireci kolayca temizleyebilirsiniz. Kettle'ınızı düzenli olarak temizlemek, kireç birikimini azaltarak cihazın ömrünü uzatır ve suyunuzun kalitesini artırır.