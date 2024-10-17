Kestaneyi Soymak Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kabuğu Kendiliğinden Ayrılacak

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, sağlığa birçok faydasıyla biliniyor. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan ve kolesterolü düşüren kestane, aynı zamanda inflamasyonu önleyip sindirimi destekliyor. Ancak, kestane kabuklarını soymak genellikle zahmetli bir iş olabiliyor; tırnakların hasar görmesi veya ellerin kesilmesi gibi sorunlar yaşanabiliyor. Neyse ki, kestane kabuklarını hızlı ve etkili bir şekilde soymanın bir yöntemi var.