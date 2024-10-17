Kestaneyi Soymak Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kabuğu Kendiliğinden Ayrılacak
Kestane kabuklarını soymak genellikle zahmetli bir iş olabiliyor ancak bu yöntemle artık kabuklar kendiliğinden ayrılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, sağlığa birçok faydasıyla biliniyor. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan ve kolesterolü düşüren kestane, aynı zamanda inflamasyonu önleyip sindirimi destekliyor. Ancak, kestane kabuklarını soymak genellikle zahmetli bir iş olabiliyor; tırnakların hasar görmesi veya ellerin kesilmesi gibi sorunlar yaşanabiliyor. Neyse ki, kestane kabuklarını hızlı ve etkili bir şekilde soymanın bir yöntemi var.
KESTANELERİN KABUKLARI KENDİLİĞİNDEN AYRILACAK
Kestaneleri fırında pişirmeden önce suda bekletmek, kabukların daha kolay soyulmasını sağlıyor. Ancak kestaneleri haşlayarak pişirecekseniz, bu adım gerekli değil.
KESTANE PİŞİRME HİLESİ
Fırında Pişirme:
Kestanelerin iki yüzünü tırtıklı bir bıçakla ortasından keserek hazırlayın.
Kestaneleri ılık suda en az yarım saat bekletin, ardından süzüp yıkayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine birkaç kaşık su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 230 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
Ocakta Pişirme:
Kestaneleri geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
İçine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı şeker ekleyerek karıştırın.
Yaklaşık yarım saat kaynamaya bırakın. Kestaneler, kestiğiniz yerlerden yarıldıkça pişip pişmediğini gösterecektir.
Piştikten sonra süzüp kabuklarını soyun.