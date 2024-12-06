Kestanenin Kabuğunu Fıstık Soyar Gibi Soymanın Formülü Ortaya Çıktı: Kabuğu Kendiliğinden Ayrılacak
Kestane kabuklarını fıstık soyar gibi tek hamlede dakikalar içinde soymanın formülü ortaya çıktı. Bu yöntemle birlikte kabuğu kendiliğinden ayrılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, hem damak tadımıza hitap ediyor hem de sağlığımıza faydalı. Sokak satıcılarının lezzetli kestanelerini evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Kestane kabuklarını bu yöntemle fıstık soyar gibi tek hamlede dakikalar içinde soyabileceksiniz. İşte detaylar...
Kestaneleri derin bir kaba alın ve bol suyla yıkayın. Çürük veya bozuk olanları ayırın. Kestanelerin kabuklarını keskin bir bıçakla çizin. Bu, pişirme sırasında kabuklarının kolayca soyulmasını sağlayacaktır.
KESTANEYİ TAVADA PİŞİRME YÖNTEMİ
Orta ısıda bir tavaya kestaneleri ve az miktarda su ekleyin. Tavanın kapağını kapatarak 20 dakika kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra kestaneler hazır olacaktır.
KESTANEYİ FIRINDA PİŞİRME YÖNTEMİ
Çizik attığınız kestaneleri fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra hemen tüketebilirsiniz.
KESTANEYİ HAŞLAMA YÖNTEMİ
Kestaneleri tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 30-35 dakika kadar kısık ateşte haşlayın. Haşlama suyuna biraz zeytinyağı ekleyerek kabukların daha kolay soyulmasını sağlayabilirsiniz.
KESTANENİN FAYDALARI
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır.
C vitamini açısından zengindir, bağışıklığı güçlendirir.
Magnezyum ve fosfor mineralleri içerir, kemikleri güçlendirir.
Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengeler.