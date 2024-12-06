Kestanenin Kabuğunu Fıstık Soyar Gibi Soymanın Formülü Ortaya Çıktı: Kabuğu Kendiliğinden Ayrılacak

Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, hem damak tadımıza hitap ediyor hem de sağlığımıza faydalı. Sokak satıcılarının lezzetli kestanelerini evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Kestane kabuklarını bu yöntemle fıstık soyar gibi tek hamlede dakikalar içinde soyabileceksiniz. İşte detaylar...