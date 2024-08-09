Kestane Pişirirken Bu Püf Noktayı Uygulayın: Hem İçi Yumuşacık Oluyor Hem de Çok Kolay Soyuluyor
Özellikle kış mevsimlerinde sevilerek tüketilen kestane, kabuklu yapısı nedeniyle pişirilirken uzmanlık isteyen besinler arasında yer alıyor. Kestaneyi hem kolayca soyulabilen hem de içinin yumuşak kaldığı şekilde pişirmek için işin ustaları püf noktalarını açıkladı.
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kestane. Kestane pişirmek aslında biraz yetenek istiyor. Çoğu zaman dışarıda satılan kestaneler lokum gibi pişmiş oluyor. Evde pişirilen kestanelerde ise lokum gibi kıvamı elde etmek biraz zor oluyor.
Şimdi sizlerle bazı teknikleri paylaşacağız. Bu teknikler sayesinde elde edeceğiniz kestaneler lokum gibi pişmiş olacak.
HAŞLAYIP TAVADA PİŞİRME YÖNTEMİ
Kestaneleri yıkayıp ılık suda 25 dakika bekletin. Bu sayede sert kabukları yumuşayacak ve kolayca bıçakla çizilecektir. Suya koyduğunuz kestanelerde yüzeye çıkanlar varsa onları kullanmayın, atın.
Çürük olan kestaneler yüzeye çıkar onları boşuna pişirmeyin. Sivri kısmından başlayarak geniş kısma doğru yanlamasına bıçakla derin bir çizik atın.
Tüm kestaneler için aynı şekilde çizin. Gelelim ön işleme. Kaynayan tencereye çizdiğiniz kestaneleri atıp sadece 4 dakika haşlayıp bekletmeden süzün. Yapışmaz geniş bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtın.
Kestaneleri tek tek, üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirip kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte arkalı önlü pişirin. Her iki tarafı da 15-20 dakika arasında pişiyor siz yine de kontrol edin kurutmayın.
SUDA HAŞLAMA YÖNTEMİ
Bazıları suda haşlanan kestane tadını daha çok seviyor ve direk bu şekilde tüketmeyi tercih ediyor. Eğer kestaneyi suda pişirmek isterseniz kestaneleri çizdikten sonra tuzlu suda 1 saat mutlaka bekletin. (1 kilo kestaneye 1 tatlı kaşığı tuz ideal oluyor) Suyunu süzüp tekrar yıkayın. Tencereye üzeri çok geçmeyecek şekilde su koyup, suyu tamamen çekene kadar pişirin. Bir bardak çayla afiyetle yiyin.
FIRIN POŞETİNDE PİŞİRME YÖNTEMİ
Kestaneleri yine aynı şekilde yıkayıp 30 dakika tuzlu suda bekletip süzün. Düz tarafı alta gelecek şekilde tombul tarafının tam ortasından bıçakla derin bir düz çizgi çizin. Tekrar tuzlu suya atıp 30 dakika bekletin ve suyunu tamamen süzdürün. Kestaneleri fırın poşetine koyup ağzını kapatın. Bir kaç yerinden delin ve 200 derecede 20-30 dakika kontrollü pişirin.