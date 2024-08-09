Kestane Pişirirken Bu Püf Noktayı Uygulayın: Hem İçi Yumuşacık Oluyor Hem de Çok Kolay Soyuluyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kestane. Kestane pişirmek aslında biraz yetenek istiyor. Çoğu zaman dışarıda satılan kestaneler lokum gibi pişmiş oluyor. Evde pişirilen kestanelerde ise lokum gibi kıvamı elde etmek biraz zor oluyor.

Şimdi sizlerle bazı teknikleri paylaşacağız. Bu teknikler sayesinde elde edeceğiniz kestaneler lokum gibi pişmiş olacak.

HAŞLAYIP TAVADA PİŞİRME YÖNTEMİ

Kestaneleri yıkayıp ılık suda 25 dakika bekletin. Bu sayede sert kabukları yumuşayacak ve kolayca bıçakla çizilecektir. Suya koyduğunuz kestanelerde yüzeye çıkanlar varsa onları kullanmayın, atın.



Çürük olan kestaneler yüzeye çıkar onları boşuna pişirmeyin. Sivri kısmından başlayarak geniş kısma doğru yanlamasına bıçakla derin bir çizik atın.

Tüm kestaneler için aynı şekilde çizin. Gelelim ön işleme. Kaynayan tencereye çizdiğiniz kestaneleri atıp sadece 4 dakika haşlayıp bekletmeden süzün. Yapışmaz geniş bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtın.

Kestaneleri tek tek, üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirip kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte arkalı önlü pişirin. Her iki tarafı da 15-20 dakika arasında pişiyor siz yine de kontrol edin kurutmayın.